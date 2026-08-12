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NASDAQ 100 aktuell 12.08.2026 22:34:51

Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind

Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind

Der NASDAQ 100 verbuchte am Mittwoch Zuwächse.

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich ein Plus in Höhe von 0,74 Prozent auf 29 742,60 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,18 Prozent stärker bei 29 875,18 Punkten in den Handel, nach 29 525,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 715,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 881,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,111 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29 825,11 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29 064,80 Punkte. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Wert von 23 839,20 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 18,00 Prozent nach oben. Bei 30 762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Nebius (+ 34,14 Prozent auf 259,20 USD), CoreWeave (+ 19,28 Prozent auf 107,73 USD), Lumentum (+ 13,63 Prozent auf 932,47 USD), SpaceX (+ 9,65 Prozent auf 146,15 USD) und Seagate Technology (+ 7,03 Prozent auf 878,21 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil MercadoLibre (-5,76 Prozent auf 1 828,29 USD), Axon Enterprise (-5,74 Prozent auf 599,78 USD), AppLovin (-4,68 Prozent auf 303,76 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,38 Prozent auf 578,85 USD) und Workday (-3,30 Prozent auf 175,29 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 61 859 555 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,564 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Comcast-Aktie präsentiert mit 7,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,51 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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CrowdStrike 191,88 -0,15% CrowdStrike
Intel Corp. 87,27 -0,21% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 21,36 0,19% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 799,70 -0,47% Lumentum Holdings Inc
MercadoLibre Inc 1 600,80 -0,05% MercadoLibre Inc
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Nebius 215,15 -3,37% Nebius
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SpaceX 128,06 1,52% SpaceX
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NASDAQ 100 29 742,60 0,74%

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