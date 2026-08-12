Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,59 Prozent stärker bei 26 600,81 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,889 Prozent fester bei 26 680,47 Punkten, nach 26 445,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 688,24 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 531,93 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,298 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26 281,61 Punkte. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 088,20 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Wert von 21 681,90 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Astronics (+ 17,89 Prozent auf 88,31 USD), CIENA (+ 14,20 Prozent auf 442,54 USD), SpaceX (+ 9,00 Prozent auf 145,28 USD), AXT (+ 7,96 Prozent auf 79,65 USD) und ADTRAN (+ 7,28 Prozent auf 7,18 EUR). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Nissan Motor (-12,55 Prozent auf 1,88 USD), TransAct Technologies (-7,96 Prozent auf 5,32 USD), American Eagle Outfitters (-6,28 Prozent auf 16,27 USD), Century Aluminum (-6,14 Prozent auf 49,08 USD) und Pegasystems (-5,17 Prozent auf 31,36 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 19 649 242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,564 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at