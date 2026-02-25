Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Gewinnen

Zum Handelsende ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,26 Prozent aufwärts auf 23 152,08 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,618 Prozent höher bei 23 005,01 Punkten, nach 22 863,68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 23 004,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 169,68 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 23 501,24 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 25.11.2025, einen Stand von 23 025,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 026,39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,360 Prozent nach. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 256,76 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 16,79 Prozent auf 40,97 USD), Photronics (+ 14,69 Prozent auf 43,57 USD), United Therapeutics (+ 13,03 Prozent auf 535,10 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,86 Prozent auf 135,65 USD) und Myriad Genetics (+ 7,90 Prozent auf 4,78 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Nissan Motor (-15,09 Prozent auf 2,79 USD), Geron (-11,79 Prozent auf 1,72 USD), Comtech Telecommunications (-7,86 Prozent auf 5,16 USD), Ultra Clean (-6,45 Prozent auf 67,32 USD) und Ionis Pharmaceuticals (-5,29 Prozent auf 80,93 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 52 827 530 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,945 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,59 Prozent bei der Gladstone Commercial-Aktie an.

