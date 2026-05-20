Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Gewinnen

Zum Handelsende ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,54 Prozent aufwärts auf 26 270,36 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,467 Prozent höher bei 25 991,51 Punkten, nach 25 870,71 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 25 928,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 273,76 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,073 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 24 404,39 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 20.02.2026, einen Stand von 22 886,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 142,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,06 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 26 707,14 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 18,18 Prozent auf 4,55 USD), Roivant Sciences (+ 14,89 Prozent auf 32,41 USD), Ballard Power (+ 13,88 Prozent auf 4,76 USD), Lattice Semiconductor (+ 11,67 Prozent auf 138,74 USD) und Richardson Electronics (+ 10,86 Prozent auf 16,95 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen AXT (-7,33 Prozent auf 104,61 USD), Nissan Motor (-4,50 Prozent auf 2,10 USD), Intuit (-3,95 Prozent auf 383,93 USD), Consumer Portfolio Services (-3,88 Prozent auf 9,90 USD) und SMC (-3,75 Prozent auf 402,21 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 38 561 367 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,73 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at