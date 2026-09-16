Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Mittwochshandels

Der NASDAQ Composite ging nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 25 978,42 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,488 Prozent auf 26 108,46 Punkte an der Kurstafel, nach 25 981,57 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 225,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 802,96 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,154 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26 729,16 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 26 376,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 333,96 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 11,80 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 10,62 Prozent auf 63,83 USD), Americas Car-Mart (+ 7,74 Prozent auf 1,81 USD), Intel (+ 5,20 Prozent auf 102,19 USD), SpaceX (+ 5,15 Prozent auf 150,88 USD) und FreightCar America (+ 4,66 Prozent auf 7,19 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil JB Hunt Transportation Services (-12,81 Prozent auf 238,06 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-11,56 Prozent auf 2,72 USD), ON Semiconductor (-9,02 Prozent auf 66,60 USD), Synaptics (-8,30 Prozent auf 89,24 USD) und Cogent Communications (-6,22 Prozent auf 8,67 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 27 215 669 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,402 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 20,13 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at