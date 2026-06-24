Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite klettert am Mittag

Der NASDAQ Composite entwickelt sich derzeit positiv.

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,75 Prozent stärker bei 25 778,95 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,033 Prozent schwächer bei 25 578,62 Punkten, nach 25 587,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 840,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 545,70 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 2,66 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26 343,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 21 761,89 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wies der NASDAQ Composite 19 912,53 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,95 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Expedia (+ 8,90 Prozent auf 266,89 USD), Myriad Genetics (+ 8,53 Prozent auf 5,03 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,80 Prozent auf 6,36 USD), Repligen (+ 7,41 Prozent auf 135,73 USD) und WD-40 (+ 6,75 Prozent auf 242,53 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-13,16 Prozent auf 20,39 USD), Ballard Power (-9,11 Prozent auf 3,79 USD), AXT (-8,68 Prozent auf 71,15 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,88 Prozent auf 96,70 USD) und Commercial Vehicle Group (-5,92 Prozent auf 4,45 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 184 842 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,443 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,17 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,95 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at