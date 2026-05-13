Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Plus

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,02 Prozent auf 26 093,00 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,228 Prozent auf 26 147,65 Punkte an der Kurstafel, nach 26 088,20 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 25 990,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 169,64 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 0,163 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23 183,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 546,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 010,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,30 Prozent nach oben. 26 359,31 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit ON Semiconductor (+ 7,91 Prozent auf 112,35 USD), Methode Electronics (+ 5,24 Prozent auf 9,85 USD), Corcept Therapeutics (+ 4,59 Prozent auf 53,51 USD), Baiducom (+ 4,29 Prozent auf 145,95 USD) und TransAct Technologies (+ 3,12 Prozent auf 3,47 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Donegal Group B (-11,53 Prozent auf 16,96 USD), Astronics (-6,57 Prozent auf 73,12 USD), Innodata (-5,60 Prozent auf 86,93 USD), FormFactor (-5,29 Prozent auf 125,04 USD) und inTest (-5,23 Prozent auf 15,77 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 6 242 815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,550 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 13,48 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at