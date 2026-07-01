Lam Research Aktie
WKN DE: A40L1V / ISIN: US5128073062
|NASDAQ Composite im Blick
|
01.07.2026 18:01:59
Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittag im Minus
Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,24 Prozent tiefer bei 26 151,73 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,665 Prozent schwächer bei 26 039,51 Punkten, nach 26 213,72 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25 954,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26 238,06 Einheiten.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 2,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 27 086,81 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2026, einen Stand von 21 840,95 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, bei 20 202,89 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,55 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Microvision (+ 26,91 Prozent auf 0,42 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,60 Prozent auf 97,01 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 6,90 Prozent auf 3,72 USD), Manhattan Associates (+ 6,80 Prozent auf 148,72 USD) und Align Technology (+ 6,69 Prozent auf 179,95 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil KLA (-9,68 Prozent auf 272,49 USD), Lam Research (-8,26 Prozent auf 397,54 USD), AXT (-8,16 Prozent auf 66,20 USD), Applied Materials (-7,89 Prozent auf 665,93 USD) und Intel (-7,18 Prozent auf 129,60 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 11 469 485 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,138 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,93 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lam Research Corp.
|
20:04
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
18:01
|Börse New York: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
16:02
|Aufschläge in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16:02
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
01.07.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
01.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
01.07.26
|NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Lam Research Corp.
Aktien in diesem Artikel
|1-800-FLOWERS.COM Inc.
|3,81
|9,48%
|Align Technology Inc.
|160,60
|0,72%
|Applied Materials Inc.
|511,00
|-10,79%
|AXT Inc.
|46,87
|-17,74%
|Intel Corp.
|104,64
|-6,05%
|KLA
|201,25
|-14,03%
|Lam Research Corp.
|302,70
|-12,11%
|Manhattan Associates Inc.
|131,95
|10,05%
|Microvision Inc.
|0,32
|-13,29%
|NVIDIA Corp.
|168,74
|-2,81%
|SIGA Technologies Inc.
|3,86
|5,91%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|87,41
|5,96%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25 700,22
|-1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht mit Rekord in den Feierabend -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlusendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.