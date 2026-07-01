Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittag im Minus

Am Mittag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,24 Prozent tiefer bei 26 151,73 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,665 Prozent schwächer bei 26 039,51 Punkten, nach 26 213,72 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25 954,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26 238,06 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 2,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 27 086,81 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2026, einen Stand von 21 840,95 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, bei 20 202,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,55 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Microvision (+ 26,91 Prozent auf 0,42 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,60 Prozent auf 97,01 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 6,90 Prozent auf 3,72 USD), Manhattan Associates (+ 6,80 Prozent auf 148,72 USD) und Align Technology (+ 6,69 Prozent auf 179,95 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil KLA (-9,68 Prozent auf 272,49 USD), Lam Research (-8,26 Prozent auf 397,54 USD), AXT (-8,16 Prozent auf 66,20 USD), Applied Materials (-7,89 Prozent auf 665,93 USD) und Intel (-7,18 Prozent auf 129,60 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 11 469 485 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,138 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,93 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at