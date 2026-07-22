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NASDAQ Composite-Marktbericht 22.07.2026 18:01:31

Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite schwächelt mittags

Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite schwächelt mittags

Der NASDAQ Composite zeigt sich am dritten Tag der Woche wenig verändert.

Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,05 Prozent leichter bei 25 824,02 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,555 Prozent schwächer bei 25 693,72 Punkten in den Handel, nach 25 837,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 841,31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 681,32 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,401 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 22.06.2026, einen Stand von 26 166,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 24 657,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 20 892,69 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 11,14 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Ballard Power (+ 5,91 Prozent auf 3,14 USD), Royal Gold (+ 4,70 Prozent auf 203,12 USD), Volvo (B) (+ 4,25 Prozent auf 35,94 USD), FreightCar America (+ 3,84 Prozent auf 8,11 USD) und First Community Bancorp (+ 3,16 Prozent auf 46,04 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen ADTRAN (-16,41 Prozent auf 8,85 EUR), Pegasystems (-14,93 Prozent auf 26,32 USD), Microvision (-11,76 Prozent auf 0,30 USD), Manhattan Associates (-6,08 Prozent auf 149,45 USD) und First Financial Bancorp (-6,00 Prozent auf 33,53 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 601 775 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,311 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,76 Prozent an der Spitze im Index.

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