Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite verliert zum Start des Mittwochshandels

Der NASDAQ Composite verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,27 Prozent tiefer bei 25 609,84 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,649 Prozent auf 25 512,07 Punkte an der Kurstafel, nach 25 678,82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25 692,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 405,88 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 26 247,08 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, bei 22 697,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 714,99 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,22 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 13,58 Prozent auf 89,00 USD), Microvision (+ 8,82 Prozent auf 0,39 USD), Comtech Telecommunications (+ 6,46 Prozent auf 4,45 USD), Ultra Clean (+ 5,53 Prozent auf 96,96 USD) und TTM Technologies (+ 5,34 Prozent auf 183,14 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-16,56 Prozent auf 15,97 USD), Nissan Motor (-7,21 Prozent auf 2,06 USD), Old Dominion Freight Line (-6,26 Prozent auf 233,16 USD), Century Casinos (-4,93 Prozent auf 1,35 USD) und inTest (-4,75 Prozent auf 14,85 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 124 475 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,370 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at