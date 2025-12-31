Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter

Heute ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Um 17:57 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,21 Prozent schwächer bei 23 370,21 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,008 Prozent auf 23 420,85 Punkte an der Kurstafel, nach 23 419,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23 323,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 445,26 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,190 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Wert von 23 365,69 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 22 660,01 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19 310,79 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,21 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Nissan Motor (+ 5,65 Prozent auf 2,62 USD), AXT (+ 4,11 Prozent auf 16,45 USD), Donegal Group B (+ 3,93) Prozent auf 17,71 USD), Compugen (+ 2,70 Prozent auf 1,52 USD) und AmeriServ Financial (+ 2,24 Prozent auf 3,20 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Corcept Therapeutics (-50,82 Prozent auf 34,52 USD), Taylor Devices (-9,83 Prozent auf 56,81 USD), Sangamo Therapeutics (-4,03 Prozent auf 0,41 USD), PDF Solutions (-3,34 Prozent auf 28,66 USD) und World Acceptance (-3,12 Prozent auf 140,95 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 7 279 984 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,897 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Mit 11,24 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at