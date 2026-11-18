Für den NASDAQ Composite ging es am Mittwochabend aufwärts.

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,42 Prozent stärker bei 24 429,88 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,649 Prozent höher bei 24 486,17 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24 328,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24 538,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24 225,30 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,70 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26 140,03 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Wert von 26 289,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22 432,85 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,14 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Akamai (+ 8,34 Prozent auf 91,70 USD), Upbound Group (+ 6,72 Prozent auf 26,38 USD), Repligen (+ 6,47 Prozent auf 172,67 USD), Modine Manufacturing (+ 6,28 Prozent auf 137,88 USD) und Take Two (+ 6,22 Prozent auf 216,61 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Dorel Industries (-17,78 Prozent auf 0,78 USD), Century Casinos (-6,73 Prozent auf 0,24 USD), CRESUD (-6,68 Prozent auf 8,38 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,40 Prozent auf 90,32 USD) und Pegasystems (-5,78 Prozent auf 28,86 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 74 157 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,672 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

2027 präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at