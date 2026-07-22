Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,57 Prozent schwächer bei 25 690,90 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,555 Prozent auf 25 693,72 Punkte an der Kurstafel, nach 25 837,21 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 25 681,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 841,31 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,117 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 166,60 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 24 657,57 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 20 892,69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,57 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Donegal Group B (+ 5,36 Prozent auf 22,98 USD), AmeriServ Financial (+ 5,34 Prozent auf 4,14 USD), First Community Bancorp (+ 5,11 Prozent auf 46,91 USD), Richardson Electronics (+ 4,83 Prozent auf 18,01 USD) und Ballard Power (+ 4,73 Prozent auf 3,10 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen ADTRAN (-16,41 Prozent auf 8,85 EUR), Pegasystems (-16,00 Prozent auf 25,99 USD), Microvision (-11,82 Prozent auf 0,30 USD), SpaceX (-6,70 Prozent auf 115,26 USD) und Manhattan Associates (-6,29 Prozent auf 149,11 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 32 944 963 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,311 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at