Mittwochshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Der S&P 500 hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0,28 Prozent fester bei 7 733,89 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63,940 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,315 Prozent auf 7 736,88 Punkte an der Kurstafel, nach 7 712,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 722,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 738,70 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0,404 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 764,70 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Stand von 7 509,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, stand der S&P 500 bei 6 735,35 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,76 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 12,01 Prozent auf 36,37 USD), Vertiv (+ 5,11 Prozent auf 213,96 USD), EchoStar A (+ 4,85 Prozent auf 90,58 USD), Dell Technologies (+ 4,53 Prozent auf 482,48 USD) und Everpure A (+ 3,89 Prozent auf 131,44 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil AT&T (-4,65 Prozent auf 22,33 USD), Chipotle Mexican Grill (-4,25 Prozent auf 28,39 USD), Netflix (-4,24 Prozent auf 65,78 USD), Perrigo Company (-3,09 Prozent auf 15,67 USD) und Philip Morris (-2,95 Prozent auf 194,00 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Netflix-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 5 152 101 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,662 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at