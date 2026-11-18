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18.11.2026 18:01:31
Mittwochshandel in New York: S&P 500 sackt mittags ab
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,57 Prozent leichter bei 7 298,45 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,442 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,140 Prozent fester bei 7 350,83 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 340,53 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 285,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 367,68 Punkten.
So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 2,87 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Wert von 7 659,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 691,76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6 617,32 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,42 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell TJX Cos (+ 10,17 Prozent auf 143,05 USD), Take Two (+ 8,25 Prozent auf 220,75 USD), Akamai (+ 5,75 Prozent auf 89,51 USD), Generac (+ 5,65 Prozent auf 197,56 USD) und Target (+ 5,59 Prozent auf 168,45 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Humana (-8,83 Prozent auf 404,21 USD), Cerebras Systems (-8,70 Prozent auf 95,12 USD), Newmont (-7,74 Prozent auf 102,65 USD), Freeport-McMoRan (-7,72 Prozent auf 51,03 USD) und UnitedHealth (-7,70 Prozent auf 359,68 USD).
S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 34 853 320 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,672 Bio. Euro.
KGV und Dividende der S&P 500-Aktien
2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Akamai Inc.
|85,01
|1,86%
|Apple Inc.
|322,05
|0,16%
|Cerebras Systems Inc
|94,15
|-9,63%
|First Republic Bank
|0,00
|50,00%
|Freeport-McMoRan Inc
|47,49
|1,23%
|Generac Holdings Inc
|192,00
|2,92%
|Humana Inc.
|352,00
|0,00%
|Newmont Corporation
|93,87
|-1,41%
|NVIDIA Corp.
|139,24
|1,40%
|ResMed Inc.
|220,00
|-0,54%
|Take Two
|192,30
|-2,83%
|Target Corp.
|149,40
|-0,93%
|TJX Cos. Inc.
|127,50
|-0,39%
|UnitedHealth Inc.
|319,00
|-0,19%
|Western Union Company
|5,67
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