Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,57 Prozent leichter bei 7 298,45 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,442 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,140 Prozent fester bei 7 350,83 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 340,53 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 285,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 367,68 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 2,87 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Wert von 7 659,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 691,76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6 617,32 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,42 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell TJX Cos (+ 10,17 Prozent auf 143,05 USD), Take Two (+ 8,25 Prozent auf 220,75 USD), Akamai (+ 5,75 Prozent auf 89,51 USD), Generac (+ 5,65 Prozent auf 197,56 USD) und Target (+ 5,59 Prozent auf 168,45 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Humana (-8,83 Prozent auf 404,21 USD), Cerebras Systems (-8,70 Prozent auf 95,12 USD), Newmont (-7,74 Prozent auf 102,65 USD), Freeport-McMoRan (-7,72 Prozent auf 51,03 USD) und UnitedHealth (-7,70 Prozent auf 359,68 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 34 853 320 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,672 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at