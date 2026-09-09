Mittwochshandel in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot

Der S&P 500 gab im NYSE-Handel schlussendlich um 0,48 Prozent auf 7 636,36 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,843 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,236 Prozent tiefer bei 7 655,38 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 673,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 7 660,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 624,16 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 7 757,64 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 386,65 Punkte. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Stand von 6 512,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,34 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Datadog A (+ 7,15 Prozent auf 225,27 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,55 Prozent auf 653,69 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 5,12 Prozent auf 58,90 USD), HCA (+ 4,93 Prozent auf 421,83 USD) und Akamai (+ 4,87 Prozent auf 110,75 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Caseys General Stores (-14,24 Prozent auf 629,03 USD), Vertiv (-9,61 Prozent auf 262,89 USD), Charter A (-8,13 Prozent auf 133,89 USD), Comcast (-6,61 Prozent auf 24,59 USD) und Bath Body Works (-6,30 Prozent auf 17,71 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 20 089 699 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,769 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at