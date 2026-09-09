HCA Holdings Aktie
WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018
|Kursentwicklung im Fokus
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09.09.2026 22:34:52
Mittwochshandel in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot
Der S&P 500 gab im NYSE-Handel schlussendlich um 0,48 Prozent auf 7 636,36 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,843 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,236 Prozent tiefer bei 7 655,38 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 673,52 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 7 660,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 624,16 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 7 757,64 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 386,65 Punkte. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Stand von 6 512,61 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,34 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Datadog A (+ 7,15 Prozent auf 225,27 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,55 Prozent auf 653,69 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 5,12 Prozent auf 58,90 USD), HCA (+ 4,93 Prozent auf 421,83 USD) und Akamai (+ 4,87 Prozent auf 110,75 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Caseys General Stores (-14,24 Prozent auf 629,03 USD), Vertiv (-9,61 Prozent auf 262,89 USD), Charter A (-8,13 Prozent auf 133,89 USD), Comcast (-6,61 Prozent auf 24,59 USD) und Bath Body Works (-6,30 Prozent auf 17,71 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 20 089 699 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,769 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Akamai Inc.
|95,18
|4,90%
|Bath & Body Works
|15,29
|-4,91%
|Casey's General Stores Inc
|541,20
|-13,88%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|123,50
|-1,56%
|Comcast Corp. (Class A)
|21,10
|-6,84%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|193,80
|7,31%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|HCA Holdings Inc.
|363,40
|5,12%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|50,48
|5,23%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|561,70
|6,28%
|NortonLifeLock
|25,53
|-0,29%
|NVIDIA Corp.
|192,28
|-0,78%
|Vertiv Holdings
|225,65
|-9,79%
|Western Union Company
|5,96
|-1,26%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 636,36
|-0,48%
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