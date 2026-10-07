Sandisk Aktie
WKN DE: A411ZM / ISIN: US80004C2008
|Kursentwicklung
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07.10.2026 20:04:14
Mittwochshandel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter
Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,26 Prozent leichter bei 7 798,57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 64,502 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,452 Prozent tiefer bei 7 783,55 Punkten, nach 7 818,93 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7 804,85 Punkte, das Tagestief hingegen 7 763,34 Zähler.
S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,876 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der S&P 500 7 718,60 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 503,85 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 6 714,59 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,71 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit NRG Energy (+ 5,00 Prozent auf 108,78 USD), Sandisk (+ 3,94 Prozent auf 1 725,94 USD), Micron Technology (+ 3,87 Prozent auf 1 086,03 USD), NetApp (+ 3,87 Prozent auf 237,29 USD) und CVS Health (+ 3,44 Prozent auf 89,41 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Caterpillar (-5,71 Prozent auf 814,13 USD), Comfort Systems USA (-5,52 Prozent auf 1 717,60 USD), EMCOR Group (-5,36 Prozent auf 780,29 USD), The Mosaic (-4,99 Prozent auf 19,90 USD) und IPG Photonics (-4,64 Prozent auf 79,81 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 143 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 5,128 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der S&P 500-Werte
In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,92 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|724,60
|-5,55%
|Comfort Systems USA IncShs
|1 531,00
|-5,32%
|CVS Health Corp
|79,76
|4,15%
|EMCOR Group Inc.
|712,00
|-2,44%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Intel Corp.
|100,48
|0,62%
|IPG Photonics CorpShs
|71,08
|-4,41%
|Medtronic PLC
|77,24
|0,05%
|Micron Technology Inc.
|969,70
|4,17%
|NetApp Inc.
|210,95
|4,10%
|NRG Energy Inc.
|97,48
|6,05%
|NVIDIA Corp.
|211,75
|-0,31%
|Sandisk Corp
|1 540,00
|4,76%
|The Mosaic Co
|17,72
|-4,63%
|Western Union Company
|5,44
|0,41%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 802,30
|-0,21%
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