Mittwochshandel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,26 Prozent leichter bei 7 798,57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 64,502 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,452 Prozent tiefer bei 7 783,55 Punkten, nach 7 818,93 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7 804,85 Punkte, das Tagestief hingegen 7 763,34 Zähler.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,876 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der S&P 500 7 718,60 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 503,85 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 6 714,59 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,71 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit NRG Energy (+ 5,00 Prozent auf 108,78 USD), Sandisk (+ 3,94 Prozent auf 1 725,94 USD), Micron Technology (+ 3,87 Prozent auf 1 086,03 USD), NetApp (+ 3,87 Prozent auf 237,29 USD) und CVS Health (+ 3,44 Prozent auf 89,41 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Caterpillar (-5,71 Prozent auf 814,13 USD), Comfort Systems USA (-5,52 Prozent auf 1 717,60 USD), EMCOR Group (-5,36 Prozent auf 780,29 USD), The Mosaic (-4,99 Prozent auf 19,90 USD) und IPG Photonics (-4,64 Prozent auf 79,81 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 143 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 5,128 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,92 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at