Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,05 Prozent stärker bei 24 961,30 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,175 Prozent fester bei 24 744,87 Punkten in den Handel, nach 24 701,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 696,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 057,21 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 1,60 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 529,26 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 18.11.2025, den Wert von 24 503,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22 164,61 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,971 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 387,47 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Cadence Design Systems (+ 9,10 Prozent auf 309,25 USD), AppLovin (+ 7,87 Prozent auf 405,99 USD), Micron Technology (+ 6,23 Prozent auf 424,70 USD), CoStar Group (+ 5,50 Prozent auf 48,26 USD) und Synopsys (+ 5,28 Prozent auf 444,25 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Palo Alto Networks (-5,87 Prozent auf 153,91 USD), Constellation Energy (-2,27 Prozent auf 296,13 USD), ON Semiconductor (-2,27 Prozent auf 70,33 USD), T-Mobile US (-2,15 Prozent auf 214,88 USD) und NXP Semiconductors (-1,92 Prozent auf 240,38 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18 202 680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,754 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 1,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

