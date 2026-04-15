Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Performance im Fokus
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15.04.2026 15:59:04
Mittwochshandel in Paris: CAC 40 am Nachmittag in Rot
Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,56 Prozent auf 8 281,16 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,415 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,534 Prozent auf 8 283,42 Punkte an der Kurstafel, nach 8 327,86 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 8 295,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 258,29 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 1,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7 911,53 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 8 313,12 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, bei 7 335,40 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,05 Prozent aufwärts. Bei 8 642,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 565 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 239,136 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,47 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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