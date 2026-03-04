LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

CAC 40 im Blick 04.03.2026 17:59:08

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

So performte der CAC 40 zum Handelsende.

Schlussendlich stand im Euronext-Handel ein Plus von 0,79 Prozent auf 8 167,73 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,488 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,231 Prozent stärker bei 8 122,60 Punkten, nach 8 103,84 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 089,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 210,41 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 2,82 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 04.02.2026, bei 8 262,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 122,03 Punkten gehandelt. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 04.03.2025, den Stand von 8 047,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,335 Prozent nach unten. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 426 419 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 258,372 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,23 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

Analysen zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 179,86 2,25% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 507,20 -0,31% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 56,82 0,92% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,49 1,09% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 181,20 0,16%

