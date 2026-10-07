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Index im Blick 07.10.2026 09:29:11

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 fällt zum Start

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 fällt zum Start

Der CAC 40 im Performance-Check.

Am Mittwoch verbucht der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext Verluste in Höhe von 0,58 Prozent auf 7 819,14 Punkte. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,341 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,661 Prozent tiefer bei 7 813,08 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 865,07 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 813,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 821,66 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,367 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 8 306,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 436,24 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 974,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 4,59 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 66 095 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 198,396 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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