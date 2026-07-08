Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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08.07.2026 09:28:36
Mittwochshandel in Paris: CAC 40 gibt zum Start nach
Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,85 Prozent tiefer bei 8 364,56 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,484 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,557 Prozent tiefer bei 8 389,29 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 436,24 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 389,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 357,90 Einheiten.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1,82 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 08.06.2026, mit 8 199,29 Punkten bewertet. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 8 263,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 766,71 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,07 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 26 573 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242,541 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,91 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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