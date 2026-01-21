Mittwochshandel in Paris: CAC 40 legt letztendlich zu

Letztendlich ging der CAC 40 nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 8 069,17 Punkten aus dem Handel. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,453 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,146 Prozent auf 8 050,77 Punkte an der Kurstafel, nach 8 062,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 014,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 090,49 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,693 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 151,38 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 258,86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, stand der CAC 40 bei 7 770,95 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,54 Prozent. Bei 8 396,72 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 238 156 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 287,686 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,93 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

