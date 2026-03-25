Mittwochshandel in Paris: CAC 40 legt zum Ende des Mittwochshandels zu

So performte der CAC 40 am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Zum Handelsende erhöhte sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 1,33 Prozent auf 7 846,55 Punkte. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,274 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,20 Prozent höher bei 7 837,04 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 743,92 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 792,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 884,14 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 4,03 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 25.02.2026, bei 8 559,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 103,58 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 108,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 4,25 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 482 939 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 228,712 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at