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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Kursentwicklung 17.06.2026 17:58:54

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am Mittwochabend agierten die Börsianer in Paris vorsichtiger.

Schlussendlich fiel der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,20 Prozent auf 8 430,79 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,475 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,144 Prozent auf 8 435,12 Punkte an der Kurstafel, nach 8 447,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 476,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 408,90 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der CAC 40 bereits um 0,370 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der CAC 40 bei 7 952,55 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, bei 7 974,49 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 17.06.2025, einen Stand von 7 683,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,87 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 461 662 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 253,488 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Mit 8,13 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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