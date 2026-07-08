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WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

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Euronext-Handel im Blick 08.07.2026 17:58:54

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der CAC 40 sank schlussendlich.

Schlussendlich notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 2,18 Prozent leichter bei 8 252,66 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,484 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,557 Prozent tiefer bei 8 389,29 Punkten in den Handel, nach 8 436,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 389,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 235,35 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 3,14 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 199,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 263,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, wurde der CAC 40 mit 7 766,71 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,701 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 854 671 Aktien gehandelt. Mit 242,541 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,91 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,67 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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