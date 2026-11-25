Der CAC 40 springt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,98 Prozent auf 8 119,26 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,410 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,680 Prozent auf 8 095,13 Punkte an der Kurstafel, nach 8 040,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 090,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 146,26 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 1,93 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 7 782,82 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 8 439,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der CAC 40 bei 8 025,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,927 Prozent nach unten. Bei 8 755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 212 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 233,112 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at