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25.11.2026 15:58:52
Mittwochshandel in Paris: CAC 40 sackt am Mittwochnachmittag ab
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,03 Prozent leichter bei 8 037,90 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,410 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,680 Prozent auf 8 095,13 Punkte an der Kurstafel, nach 8 040,49 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 037,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 146,26 Punkten.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,910 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 782,82 Punkten gehandelt. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 8 439,20 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Stand von 8 025,80 Punkten.
Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,92 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern registriert.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 277 952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 233,112 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick
Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,39 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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