Mittwochshandel in Paris: CAC 40 steigt nachmittags

Am Mittwoch steht der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,27 Prozent im Plus bei 8 350,42 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,488 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,197 Prozent auf 8 344,25 Punkte an der Kurstafel, nach 8 327,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 277,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 352,06 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 0,670 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 362,09 Punkte. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.11.2025, den Wert von 8 156,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 028,90 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,89 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 996,59 Punkte.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 544 127 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 265,768 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Die Worldline SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

