LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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Kursverlauf 02.09.2026 17:58:40

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste

So bewegte sich der CAC 40 schlussendlich.

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,26 Prozent schwächer bei 8 280,63 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,514 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,107 Prozent tiefer bei 8 292,95 Punkten, nach 8 301,85 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 307,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 237,92 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 1,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 8 509,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 209,09 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 7 654,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,04 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 280 193 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 222,976 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

2026 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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