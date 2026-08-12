Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|CAC 40 aktuell
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12.08.2026 17:58:27
Mittwochshandel in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Abschläge
Zum Handelsschluss bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,46 Prozent leichter bei 8 674,94 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,548 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,008 Prozent auf 8 714,27 Punkte an der Kurstafel, nach 8 714,94 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 658,92 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 721,69 Zählern.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 0,408 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8 338,97 Punkten berechnet. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Stand von 7 979,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 753,42 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,85 Prozent nach oben. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 706 822 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 237,314 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,63 erwartet. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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