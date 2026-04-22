Bouygues Aktie

Bouygues für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40 im Fokus 22.04.2026 12:27:24

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 verliert am Mittwochmittag

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 verliert am Mittwochmittag

Das macht der CAC 40 aktuell.

Um 12:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,53 Prozent tiefer bei 8 192,16 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,432 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,379 Prozent höher bei 8 266,91 Punkten, nach 8 235,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 192,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 266,91 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7 665,62 Punkte. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 8 148,89 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 22.04.2025, den Stand von 7 326,47 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,037 Prozent zurück. Bei 8 642,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 74 543 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,505 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bouygues S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Bouygues S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 163,42 -2,14% Airbus SE
Bouygues S.A. 52,02 0,08% Bouygues S.A.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 464,65 -0,81% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 53,36 -0,41% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,94 -2,12% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 124,35 -1,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notiert im Freitagshandel leichter, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen