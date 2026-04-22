Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|CAC 40 im Fokus
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22.04.2026 12:27:24
Mittwochshandel in Paris: CAC 40 verliert am Mittwochmittag
Um 12:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,53 Prozent tiefer bei 8 192,16 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,432 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,379 Prozent höher bei 8 266,91 Punkten, nach 8 235,72 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 192,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 266,91 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7 665,62 Punkte. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 8 148,89 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 22.04.2025, den Stand von 7 326,47 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,037 Prozent zurück. Bei 8 642,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 74 543 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,505 Mrd. Euro.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
2026 präsentiert die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|53,36
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|Stellantis
|6,94
|-2,12%
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