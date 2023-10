Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags leichter

Der CAC 40 zeigt sich am Mittag im Minus.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,50 Prozent tiefer bei 7 126,61 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,185 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 1,01 Prozent tiefer bei 7 090,18 Punkten, nach 7 162,43 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 131,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 080,01 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 1,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 7 278,27 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, bei 7 220,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, bewegte sich der CAC 40 bei 5 833,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 8,07 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 7 581,26 Punkte. Bei 6 518,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im CAC 40

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 10 398 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 354,931 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,80 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

