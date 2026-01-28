Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start leichter

Der CAC 40 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am dritten Tag der Woche in die Verlustzone.

Um 09:13 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,78 Prozent schwächer bei 8 089,51 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,460 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,692 Prozent auf 8 096,43 Punkte an der Kurstafel, nach 8 152,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 086,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 112,50 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 0,505 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 103,58 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 216,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 897,37 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,29 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 817 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 290,253 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

2026 präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

