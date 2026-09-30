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Marktbericht 30.09.2026 09:29:11

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen

Der CAC 40 knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Der CAC 40 erhöht sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,28 Prozent auf 8 058,58 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,418 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,021 Prozent leichter bei 8 034,22 Punkten, nach 8 035,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8 059,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 033,71 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 0,645 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der CAC 40 auf 8 401,18 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der CAC 40 8 403,99 Punkte auf. Der CAC 40 bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 7 895,94 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 1,67 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 878 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 204,532 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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