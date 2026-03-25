Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Kursverlauf 25.03.2026 09:30:00

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zum Start mit Zuschlägen

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zum Start mit Zuschlägen

Der CAC 40 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Mittwoch fort.

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 1,38 Prozent fester bei 7 851,17 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,274 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 1,20 Prozent höher bei 7 837,04 Punkten, nach 7 743,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 854,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 828,17 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 4,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 559,07 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 103,58 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 8 108,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,20 Prozent abwärts. Bei 8 642,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 20 581 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 228,712 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,66 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
24.03.26 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.03.26 Airbus Overweight Barclays Capital
20.03.26 Airbus Kaufen DZ BANK
19.03.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
17.03.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 168,36 1,83% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 463,40 -0,66% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 46,17 -2,27% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 5,96 2,06% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 846,55 1,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen