Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursverlauf
|
25.03.2026 09:30:00
Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zum Start mit Zuschlägen
Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 1,38 Prozent fester bei 7 851,17 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,274 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 1,20 Prozent höher bei 7 837,04 Punkten, nach 7 743,92 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 854,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 828,17 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 4,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 559,07 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 103,58 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 8 108,59 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,20 Prozent abwärts. Bei 8 642,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 20 581 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 228,712 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,66 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
25.03.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
25.03.26
|Handel in Paris: CAC 40 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.03.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 mittags stärker (finanzen.at)
|
25.03.26
|China Eastern Airlines bestellt 101 Airbus A320neo für rund 15,8 Mrd USD (Dow Jones)
|
25.03.26
|DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.03.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
25.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
25.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|24.03.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|24.03.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|24.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|168,36
|1,83%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|463,40
|-0,66%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|46,17
|-2,27%
|Stellantis
|5,96
|2,06%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 846,55
|1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.