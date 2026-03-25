Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zum Start mit Zuschlägen

Der CAC 40 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Mittwoch fort.

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 1,38 Prozent fester bei 7 851,17 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,274 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 1,20 Prozent höher bei 7 837,04 Punkten, nach 7 743,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 854,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 828,17 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 4,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 559,07 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 103,58 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 8 108,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,20 Prozent abwärts. Bei 8 642,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 20 581 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 228,712 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,66 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at