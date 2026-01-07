Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

CAC 40-Kursverlauf 07.01.2026 12:27:02

Mittwochshandel in Paris: So steht der CAC 40 aktuell

Mittwochshandel in Paris: So steht der CAC 40 aktuell

Der Handel in Paris verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,04 Prozent fester bei 8 240,96 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,483 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 251,44 Zählern und damit 0,170 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 237,43 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8 211,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 257,33 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,075 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 8 114,74 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 07.10.2025, einen Wert von 7 974,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, lag der CAC 40 bei 7 489,35 Punkten.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 51 148 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 317,303 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Die Worldline SA-Aktie weist mit 2,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 7,92 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

