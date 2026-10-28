CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Index-Performance
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28.10.2026 15:58:38
Mittwochshandel in Wien: Anleger lassen ATX nachmittags steigen
Am Mittwoch tendiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,01 Prozent höher bei 6 430,19 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 180,990 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 6 429,63 Punkten in den Handel, nach 6 429,63 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6 473,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 423,60 Punkten lag.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,54 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 28.09.2026, den Stand von 7 012,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 334,06 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 4 682,31 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,15 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Lenzing (+ 6,46 Prozent auf 10,54 EUR), Palfinger (+ 3,32 Prozent auf 28,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,94 Prozent auf 158,00 EUR), DO (+ 1,41 Prozent auf 201,00 EUR) und EVN (+ 0,84 Prozent auf 30,10 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen voestalpine (-2,45 Prozent auf 41,44 EUR), PORR (-1,40 Prozent auf 31,65 EUR), CA Immobilien (-1,40 Prozent auf 21,15 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,07 Prozent auf 64,60 EUR) und Wienerberger (-0,73 Prozent auf 16,31 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 200 194 Aktien gehandelt. Mit 41,642 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,05 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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