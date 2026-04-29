Mittwochshandel in Wien: ATX am Nachmittag auf grünem Terrain

Mit dem ATX geht es am Mittwochnachmittag aufwärts.

Am Mittwoch legt der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 1,33 Prozent auf 5 856,23 Punkte zu. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 165,442 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 5 779,56 Punkte an der Kurstafel, nach 5 779,43 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 5 772,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 869,61 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 270,78 Punkten gehandelt. Der ATX lag vor drei Monaten, am 29.01.2026, bei 5 578,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, wies der ATX einen Stand von 4 096,41 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,43 Prozent nach oben. Bei 5 972,19 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Andritz (+ 8,50 Prozent auf 74,00 EUR), voestalpine (+ 4,23 Prozent auf 42,92 EUR), STRABAG SE (+ 2,21 Prozent auf 87,90 EUR), Verbund (+ 2,17 Prozent auf 63,60 EUR) und OMV (+ 1,18 Prozent auf 60,20 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Österreichische Post (-2,26 Prozent auf 32,40 EUR), Palfinger (-1,22 Prozent auf 36,30 EUR), DO (-0,59 Prozent auf 168,00 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 28,70 EUR) und Vienna Insurance (-0,15 Prozent auf 64,80 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 119 323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,957 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,71 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at