Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Wiener Börse-Handel im Fokus
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29.04.2026 15:59:01
Mittwochshandel in Wien: ATX am Nachmittag auf grünem Terrain
Am Mittwoch legt der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 1,33 Prozent auf 5 856,23 Punkte zu. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 165,442 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 5 779,56 Punkte an der Kurstafel, nach 5 779,43 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 5 772,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 869,61 Punkten erreichte.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 270,78 Punkten gehandelt. Der ATX lag vor drei Monaten, am 29.01.2026, bei 5 578,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, wies der ATX einen Stand von 4 096,41 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,43 Prozent nach oben. Bei 5 972,19 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Andritz (+ 8,50 Prozent auf 74,00 EUR), voestalpine (+ 4,23 Prozent auf 42,92 EUR), STRABAG SE (+ 2,21 Prozent auf 87,90 EUR), Verbund (+ 2,17 Prozent auf 63,60 EUR) und OMV (+ 1,18 Prozent auf 60,20 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Österreichische Post (-2,26 Prozent auf 32,40 EUR), Palfinger (-1,22 Prozent auf 36,30 EUR), DO (-0,59 Prozent auf 168,00 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 28,70 EUR) und Vienna Insurance (-0,15 Prozent auf 64,80 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 119 323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,957 Mrd. Euro.
ATX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,71 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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