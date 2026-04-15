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Index-Bewegung 15.04.2026 09:29:09

Mittwochshandel in Wien: ATX beginnt Handel in der Verlustzone

Mittwochshandel in Wien: ATX beginnt Handel in der Verlustzone

Der ATX fällt am Mittwochmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,23 Prozent tiefer bei 5 885,01 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 168,192 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,022 Prozent höher bei 5 899,63 Punkten in den Handel, nach 5 898,35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 5 880,77 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 905,22 Zähler.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,54 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der ATX auf 5 263,07 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der ATX einen Stand von 5 471,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 915,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,96 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 912,52 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Österreichische Post (+ 1,47 Prozent auf 34,55 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,16 Prozent auf 69,90 EUR), CA Immobilien (+ 1,15 Prozent auf 26,45 EUR), Lenzing (+ 0,62 Prozent auf 24,50 EUR) und BAWAG (+ 0,53 Prozent auf 152,60 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen STRABAG SE (-6,48 Prozent auf 88,10 EUR), PORR (-0,99 Prozent auf 40,10 EUR), UNIQA Insurance (-0,71 Prozent auf 16,84 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,27 Prozent auf 37,15 EUR) und Erste Group Bank (-0,19 Prozent auf 106,00 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die STRABAG SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 65 302 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,588 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,77 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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