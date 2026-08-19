Mittwochshandel in Wien: ATX gibt zum Handelsende nach

Am Mittwoch bewegte sich der ATX via Wiener Börse letztendlich 0,74 Prozent leichter bei 6 592,91 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 187,280 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,006 Prozent tiefer bei 6 641,95 Punkten in den Handel, nach 6 642,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 670,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 587,53 Punkten.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Verlust von 2,09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 6 364,91 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Wert von 5 836,92 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 848,87 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 23,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 780,42 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 1,48 Prozent auf 68,55 EUR), Verbund (+ 0,97 Prozent auf 57,50 EUR), Österreichische Post (+ 0,65 Prozent auf 30,80 EUR), Andritz (+ 0,63 Prozent auf 80,00 EUR) und PORR (+ 0,40 Prozent auf 37,95 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Raiffeisen (-3,69 Prozent auf 60,05 EUR), Vienna Insurance (-2,38 Prozent auf 69,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,36 Prozent auf 28,90 EUR), Wienerberger (-2,24 Prozent auf 19,21 EUR) und Erste Group Bank (-1,90 Prozent auf 119,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 761 324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 47,508 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at