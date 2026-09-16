Mittwochshandel in Wien: ATX in der Gewinnzone

Der ATX befindet sich am Mittwoch im Aufwind.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,60 Prozent fester bei 6 786,70 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 191,148 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,068 Prozent auf 6 751,09 Punkte an der Kurstafel, nach 6 746,53 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6 814,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 747,12 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 6 733,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6 445,04 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 4 577,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 26,81 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 914,35 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 2,76 Prozent auf 46,14 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,61 Prozent auf 157,20 EUR), PORR (+ 2,07 Prozent auf 37,00 EUR), Verbund (+ 2,00 Prozent auf 61,20 EUR) und EVN (+ 1,93 Prozent auf 29,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen DO (-1,44 Prozent auf 192,00 EUR), Lenzing (-1,43 Prozent auf 20,75 EUR), CA Immobilien (-1,10 Prozent auf 22,50 EUR), Vienna Insurance (-0,57 Prozent auf 70,00 EUR) und Erste Group Bank (-0,42 Prozent auf 118,00 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 145 738 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 46,575 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 6,42 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at