Mittwochshandel in Wien: ATX notiert am Mittag im Minus

Um 12:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 6 479,16 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 180,437 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 6 504,75 Punkte an der Kurstafel, nach 6 505,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6 505,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 458,54 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,020 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 6 420,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 882,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der ATX 4 459,23 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,07 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,61 Prozent auf 188,80 EUR), Wienerberger (+ 1,37 Prozent auf 22,20 EUR), Palfinger (+ 1,11 Prozent auf 31,95 EUR), Andritz (+ 0,69 Prozent auf 72,60 EUR) und STRABAG SE (+ 0,60 Prozent auf 84,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Vienna Insurance (-3,45 Prozent auf 64,40 EUR), UNIQA Insurance (-2,29 Prozent auf 17,04 EUR), Raiffeisen (-2,01 Prozent auf 56,10 EUR), DO (-1,48 Prozent auf 200,00 EUR) und Verbund (-1,18 Prozent auf 58,75 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 123 794 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,133 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at