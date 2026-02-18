OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

Kursverlauf 18.02.2026 12:27:27

Mittwochshandel in Wien: ATX präsentiert sich am Mittag fester

Mittwochshandel in Wien: ATX präsentiert sich am Mittag fester

Mit dem ATX geht es aktuell aufwärts.

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,25 Prozent höher bei 5 772,61 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 163,845 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,011 Prozent auf 5 700,64 Punkte an der Kurstafel, nach 5 701,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 700,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 787,07 Punkten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 2,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 470,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, notierte der ATX bei 4 716,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der ATX 4 146,21 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,86 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 835,02 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 314,88 Zähler.

Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit UNIQA Insurance (+ 3,60 Prozent auf 16,68 EUR), voestalpine (+ 3,23 Prozent auf 46,08 EUR), Raiffeisen (+ 1,87 Prozent auf 42,58 EUR), PORR (+ 1,82 Prozent auf 39,10 EUR) und Verbund (+ 1,79 Prozent auf 59,65 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-1,17 Prozent auf 25,35 EUR), CPI Europe (-0,24 Prozent auf 16,30 EUR), AT S (AT&S) (-0,19 Prozent auf 51,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,08 Prozent auf 25,86 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,31 Prozent auf 65,40 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 205 972 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,117 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX
Zur ATX-Realtime-Indikation
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

17.12.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
09.12.25 Vienna Insurance buy UBS AG
15.09.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
24.03.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
28.06.24 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
