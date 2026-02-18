Mittwochshandel in Wien: ATX präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,25 Prozent höher bei 5 772,61 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 163,845 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,011 Prozent auf 5 700,64 Punkte an der Kurstafel, nach 5 701,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 700,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 787,07 Punkten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 2,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 470,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, notierte der ATX bei 4 716,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der ATX 4 146,21 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,86 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 835,02 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 314,88 Zähler.

Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit UNIQA Insurance (+ 3,60 Prozent auf 16,68 EUR), voestalpine (+ 3,23 Prozent auf 46,08 EUR), Raiffeisen (+ 1,87 Prozent auf 42,58 EUR), PORR (+ 1,82 Prozent auf 39,10 EUR) und Verbund (+ 1,79 Prozent auf 59,65 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-1,17 Prozent auf 25,35 EUR), CPI Europe (-0,24 Prozent auf 16,30 EUR), AT S (AT&S) (-0,19 Prozent auf 51,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,08 Prozent auf 25,86 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,31 Prozent auf 65,40 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 205 972 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,117 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at