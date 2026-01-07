Raiffeisen Aktie

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

ATX-Kursverlauf 07.01.2026 15:59:03

Mittwochshandel in Wien: ATX präsentiert sich leichter

Mittwochshandel in Wien: ATX präsentiert sich leichter

Der ATX zeigt sich am Nachmittag leichter.

Um 15:41 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,47 Prozent auf 5 390,11 Punkte an der ATX-Kurstafel. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 157,933 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,017 Prozent auf 5 416,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 415,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 418,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 370,81 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,721 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der ATX einen Stand von 5 081,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der ATX 4 703,24 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, lag der ATX-Kurs bei 3 648,01 Punkten.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell CA Immobilien (+ 3,77 Prozent auf 23,14 EUR), Verbund (+ 2,81 Prozent auf 64,10 EUR), voestalpine (+ 2,34 Prozent auf 39,38 EUR), STRABAG SE (+ 1,47 Prozent auf 83,00 EUR) und CPI Europe (+ 1,03 Prozent auf 15,68 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil OMV (-2,48 Prozent auf 47,24 EUR), Raiffeisen (-2,30 Prozent auf 37,42 EUR), Vienna Insurance (-1,90 Prozent auf 67,20 EUR), BAWAG (-1,43 Prozent auf 131,20 EUR) und Wienerberger (-1,26 Prozent auf 29,74 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 256 625 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,777 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die CPI Europe-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

15.12.25 Raiffeisen Erste Group Bank
04.11.25 Raiffeisen Barclays Capital
31.10.25 Raiffeisen Reduce Baader Bank
22.10.25 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
30.09.25 Raiffeisen Equal weight Barclays Capital
ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

