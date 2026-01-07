Mittwochshandel in Wien: ATX präsentiert sich leichter

Um 15:41 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,47 Prozent auf 5 390,11 Punkte an der ATX-Kurstafel. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 157,933 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,017 Prozent auf 5 416,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 415,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 418,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 370,81 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,721 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der ATX einen Stand von 5 081,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der ATX 4 703,24 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, lag der ATX-Kurs bei 3 648,01 Punkten.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell CA Immobilien (+ 3,77 Prozent auf 23,14 EUR), Verbund (+ 2,81 Prozent auf 64,10 EUR), voestalpine (+ 2,34 Prozent auf 39,38 EUR), STRABAG SE (+ 1,47 Prozent auf 83,00 EUR) und CPI Europe (+ 1,03 Prozent auf 15,68 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil OMV (-2,48 Prozent auf 47,24 EUR), Raiffeisen (-2,30 Prozent auf 37,42 EUR), Vienna Insurance (-1,90 Prozent auf 67,20 EUR), BAWAG (-1,43 Prozent auf 131,20 EUR) und Wienerberger (-1,26 Prozent auf 29,74 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 256 625 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,777 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die CPI Europe-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

