Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|ATX-Kursverlauf
|
07.01.2026 15:59:03
Mittwochshandel in Wien: ATX präsentiert sich leichter
Um 15:41 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,47 Prozent auf 5 390,11 Punkte an der ATX-Kurstafel. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 157,933 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,017 Prozent auf 5 416,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 415,39 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 418,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 370,81 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,721 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der ATX einen Stand von 5 081,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der ATX 4 703,24 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, lag der ATX-Kurs bei 3 648,01 Punkten.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell CA Immobilien (+ 3,77 Prozent auf 23,14 EUR), Verbund (+ 2,81 Prozent auf 64,10 EUR), voestalpine (+ 2,34 Prozent auf 39,38 EUR), STRABAG SE (+ 1,47 Prozent auf 83,00 EUR) und CPI Europe (+ 1,03 Prozent auf 15,68 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil OMV (-2,48 Prozent auf 47,24 EUR), Raiffeisen (-2,30 Prozent auf 37,42 EUR), Vienna Insurance (-1,90 Prozent auf 67,20 EUR), BAWAG (-1,43 Prozent auf 131,20 EUR) und Wienerberger (-1,26 Prozent auf 29,74 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 256 625 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,777 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf
Die CPI Europe-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|BAWAG
|132,00
|0,30%
|CA Immobilien
|23,70
|1,28%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|16,19
|1,57%
|Erste Group Bank AG
|104,70
|0,77%
|OMV AG
|47,16
|-0,51%
|Österreichische Post AG
|32,25
|0,94%
|Raiffeisen
|37,68
|0,75%
|STRABAG SE
|82,90
|-1,31%
|Verbund AG
|63,60
|-0,93%
|Vienna Insurance
|68,40
|1,48%
|voestalpine AG
|39,42
|-0,66%
|Wienerberger AG
|29,70
|0,13%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 412,09
|0,04%