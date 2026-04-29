Mittwochshandel in Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag im Aufwind

Mit dem ATX Prime geht es am Mittwoch aufwärts.

Am Mittwoch klettert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 1,14 Prozent auf 2 890,81 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 2 858,30 Punkte an der Kurstafel, nach 2 858,24 Punkten am Vortag.

Bei 2 897,90 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 855,12 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 2 618,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 768,46 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, wurde der ATX Prime mit 2 068,38 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8,75 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 953,91 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Andritz (+ 8,50 Prozent auf 74,00 EUR), Polytec (+ 4,36 Prozent auf 3,83 EUR), voestalpine (+ 4,23 Prozent auf 42,92 EUR), STRABAG SE (+ 2,21 Prozent auf 87,90 EUR) und Verbund (+ 2,17 Prozent auf 63,60 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6,25 Prozent auf 2,70 EUR), Marinomed Biotech (-3,65 Prozent auf 13,20 EUR), Österreichische Post (-2,26 Prozent auf 32,40 EUR), AMAG (-1,43 Prozent auf 27,60 EUR) und Rosenbauer (-1,39 Prozent auf 56,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 119 323 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 38,957 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,04 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at