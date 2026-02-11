Mittwochshandel in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen zum Start zu

Der ATX Prime setzt seinen Aufwärtstrend auch am dritten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,24 Prozent fester bei 2 879,66 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 2 844,45 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 844,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 841,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 879,66 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Stand von 2 685,00 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 11.11.2025, mit 2 414,58 Punkten bewertet. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, bei 1 967,79 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,33 Prozent zu. Bei 2 879,66 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 638,17 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Addiko Bank (+ 5,08 Prozent auf 26,90 EUR), BAWAG (+ 4,74 Prozent auf 141,50 EUR), Polytec (+ 3,67 Prozent auf 3,95 EUR), voestalpine (+ 2,69 Prozent auf 44,98 EUR) und OMV (+ 1,31 Prozent auf 54,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-2,52 Prozent auf 3,10 EUR), Marinomed Biotech (-2,25 Prozent auf 17,40 EUR), Rosenbauer (-1,22 Prozent auf 48,40 EUR), Palfinger (-0,90 Prozent auf 38,40 EUR) und CA Immobilien (-0,79 Prozent auf 25,20 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 54 060 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 42,486 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at