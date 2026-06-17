Mittwochshandel in Wien: ATX Prime letztendlich fester

Mit dem ATX Prime ging es heute aufwärts.

Zum Handelsende erhöhte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,78 Prozent auf 3 230,33 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,050 Prozent fester bei 3 175,52 Punkten in den Handel, nach 3 173,94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 3 172,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 231,07 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 4,66 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 2 898,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wies der ATX Prime 2 655,36 Punkte auf. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, bei 2 196,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 21,53 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 231,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Lenzing (+ 14,85 Prozent auf 27,85 EUR), AT S (AT&S) (+ 9,18 Prozent auf 214,00 EUR), Raiffeisen (+ 4,21 Prozent auf 54,50 EUR), PORR (+ 3,89 Prozent auf 45,40 EUR) und ZUMTOBEL (+ 3,53 Prozent auf 4,40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-4,55 Prozent auf 2,52 EUR), Warimpex (-4,47 Prozent auf 0,49 EUR), AMAG (-3,24 Prozent auf 26,90 EUR), Polytec (-3,23 Prozent auf 4,50 EUR) und voestalpine (-1,57 Prozent auf 46,40 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 627 824 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 43,268 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,74 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at