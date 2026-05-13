Polytec Aktie
WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9
|ATX Prime-Kursentwicklung
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13.05.2026 17:58:50
Mittwochshandel in Wien: ATX Prime liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus
Schlussendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,62 Prozent höher bei 2 909,21 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 2 891,25 Punkte an der Kurstafel, nach 2 891,29 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 924,83 Punkte, das Tagestief hingegen 2 875,82 Zähler.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 0,077 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, notierte der ATX Prime bei 2 869,37 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 13.02.2026, den Stand von 2 799,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 211,77 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,44 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 16,00 Prozent auf 2,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,83 Prozent auf 102,00 EUR), Lenzing (+ 2,75 Prozent auf 24,30 EUR), voestalpine (+ 2,46 Prozent auf 45,84 EUR) und Polytec (+ 2,27 Prozent auf 4,50 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Addiko Bank (-5,17 Prozent auf 27,50 EUR), Wienerberger (-4,44 Prozent auf 22,82 EUR), Rosenbauer (-3,04 Prozent auf 57,40 EUR), Flughafen Wien (-2,81 Prozent auf 48,50 EUR) und PORR (-2,19 Prozent auf 37,90 EUR) unter Druck.
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 1 370 497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,841 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
2027 verzeichnet die ZUMTOBEL-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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