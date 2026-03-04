Mittwochshandel in Wien: ATX Prime nachmittags mit Zuschlägen

Der ATX Prime befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Um 15:42 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,36 Prozent stärker bei 2 738,35 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,007 Prozent tiefer bei 2 701,40 Punkten, nach 2 701,58 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 676,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 747,60 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 3,53 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 853,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 531,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 031,92 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,02 Prozent nach oben. 2 907,38 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 638,17 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 10,94 Prozent auf 14,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 8,12 Prozent auf 49,95 EUR), DO (+ 4,78 Prozent auf 193,00 EUR), Lenzing (+ 3,67 Prozent auf 22,60 EUR) und Polytec (+ 3,49 Prozent auf 3,56 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-6,34 Prozent auf 15,50 EUR), Frequentis (-3,23 Prozent auf 71,80 EUR), Addiko Bank (-1,89 Prozent auf 26,00 EUR), CPI Europe (-1,31 Prozent auf 15,79 EUR) und OMV (-1,07 Prozent auf 55,65 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 265 587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 38,467 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at